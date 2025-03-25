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        Haberler Gündem Politika Adalet Bakanı Tunç: "Boykot çağrısı tehlikeli bir yaklaşım" - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        "Boykot çağrısı tehlikeli bir yaklaşım"

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markaların isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 16:14 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:14
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        "Boykot çağrısı tehlikeli bir yaklaşım"
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Adalet Ormanı Fidan Dikim Töreni'nde konuştu.

        Konuşmasında, "Ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markaların isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır" ifadelerine yer veren Bakan Tunç, "Basın kuruluşlarının düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması yuhalattırılması basın özgürlüğüne bir darbedir" dedi.

        Bakan Tunç ayrıca, "Türk yargısı bağımsızdır, tarafsızdır. Anayasaya göre ve vicdanına göre karar verir. Delillere göre karar verir" şeklinde konuştu.

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