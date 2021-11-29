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Adalet Bakanlığı'ndan Yargıtay'a Orhan Pamuk başvurusu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Orhan Pamuk’un ‘‘Veba Geceleri’’ romanında Atatürk’ün hatırasına hakarette bulunulduğu iddiasıyla bir okur tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Savcılık, kitapta yer alan ifadelerin Atatürk’e yönelik olmadığı, öyle olduğu varsayılsa bile hakaret unsurunun bulunmadığı düşüncesiyle 3 Ağustos 2021 tarihinde takipsizlik kararı vermişti.

Suç duyurusunda bulunan vatandaş, avukatı vasıtasıyla Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz etmiş; Sulh Ceza Hâkimi 2 Kasım 2021 tarihinde takipsizlik kararını kaldırarak bu konuda yargılama yapılması gerektiği sonucuna varmıştı.

Adalet Bakanlığı’nın, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesiyle kendisine tanınan yetkiyi kullanarak geçtiğimiz günlerde bu karara karşı "kanun yararına bozma" başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Bakanlık, başvurusunda "karara itiraz hakkı olmayan müşteki tarafından yapılan itirazın reddine karar verilmesi" gerekçesine dayandı.

Yargıtay’ın Bakanlık başvurusunu kabul etmesi halinde, Orhan Pamuk hakkındaki kamu davası ortadan kalkacak.