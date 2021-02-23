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HaberlerGündemAdalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! 2021 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir
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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! 2021 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başladı. Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. İşte e-devlet Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! 2021 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacak olan Adalet Bakanlığı için başvuru şartları da açıklandı. Adaylar 12 Mart'a kadar e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

E-devlet üzerinden gerçekleşen başvurular 23 Şubat'ta başlayıp 12 Mart tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılacak.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

E-devlet üzerinden, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çeşitli pozisyonlara 11,484 kişi istihdam edilecek.

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan alanlar başvurabilecektir. EK-1 listede belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6'ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLARI;

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi),destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

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