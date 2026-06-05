Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Adalet Bakanlığı personel kadrosu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı teşkilatını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım kapsamında 15 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu kapsamlı istihdam planının, yargı hizmetlerinde iş yükünü azaltmayı ve hizmet kalitesini artırmayı hedeflediği belirtildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu müjdeye atıfta bulunarak adalet teşkilatının güçlendirildiğini belirtti. Gürlek, “Ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz” ifadeleriyle yeni personel alımına işaret etti.
PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Merkez ve taşra teşkilatlarında görev alacak yeni personelle birlikte adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Alım kapsamında 8 bin kişi adliyelerde, 6 bin 100 kişi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 900 kişi ise icra dairelerinde icra kâtibi olarak istihdam edilecek.
ADALET BAKALNLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
İlan detaylarının 6 Haziran’da Resmî Gazete’de ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacağı belirtildi. Adaylar, başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.
Açıklamada ayrıca, bu imkânın sağlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür edilirken, adalet teşkilatına katılacak gençlere başarı dilekleri iletildi ve sürecin ülke ile teşkilat için hayırlı olması temenni edildi.