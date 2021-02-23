Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İcra katibi başvuru şartları neler?
ABONE OL

Adalet Bakanlığı sözleşmeli icra katibi alacak! İcra katibi başvuru şartları neler?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan açıklamayla adalet teşkilatına 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı'nın resmi internet adresinden personel alımı ile ilgili detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. 814 sözleşmeli icra katipliği pozisyonu için başvuru şartları yayınlandı

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İcra katibi başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İcra Dairelerinde görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 814 sözleşmeli icra kâtibi alınacağı belirtildi. İcra katibi başvuru şartları neler?

İCRA KATİBİ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLA

İCRA KATİBİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı 2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

ı) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak,
şartlarını taşımaları gerekmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kocaeli'de beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
GÜNDEMBeton mikserinin çarptığı çocuk öldü
Parkta yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı
GÜNDEM5 lira vermediği için bıçaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan penaltılı paylaşım
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan penaltılı paylaşım
AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? - 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav tarihleri hangi günler?
GÜNDEMAÖL sınavları ne zaman, tarih açıklandı mı?
Samsun'da tanımadığı kişi ile tartışan kişi 10 yerinden bıçaklandı
GÜNDEM10 yerinden bıçaklandı
Sağlık Bakanlığı, AB ile halk sağlığının korunmasına yönelik iş birliğinin sürdüğünü bildirdi
GÜNDEMSağlık Bakanlığı, AB ile iş birliğinin sürdüğünü ...
Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? Mehmet Siyam Kesimoğlu kaç yaşında?
GÜNDEMMehmet Siyam Kesimoğlu kimdir?
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP'ye dönüyor
GÜNDEMCHP'ye geri dönüyor
HDP’li Dirayet Dilan Taşdemir 9 Haziran’da Gara’ya sivil kıyafetle gitmiş
GÜNDEMHDP'li Taştemir'in Gara'ya gittiğini anlattılar
Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi
GÜNDEMSır ölümde yeni gelişme! Görgü tanıkları eklendi