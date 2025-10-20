Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı İKM sonuçları nasıl öğrenilir?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için gözler ilgili kurumdan gelecek açıklamaya çevrildi. Adalet Bakanlığı, infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire gibi çeşitli kadrolara alım için başvuruları 1-15 Ağustos arasında aldı. Toplamda 3 bin 500 personelin istihdam edileceği alımlar için İKM sonuçları Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonucunda 3 bin 500 personelin alımına dair detaylar netleşecek. İKM (İnfaz Koruma Memuru) alımlarına başvuranlar sonuçları beklerken, sözleşmeli zabıt katibi alımı başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Personel alımı sonuçları Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesi üzerinden ilan edilmektedir. Alımlar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel istihdam edilecek.
ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı için başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında alındı. Başvuru sonuçları için de henüz resmi bir açıklama gelmedi. Personel alım sonuçlarının ekim ayında önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.