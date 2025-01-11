Adalı'dan Gedson Fernandes'e ziyaret!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Sipay Bodrum FK maçında geçirdiği sakatlığın ardından hastaneye kaldırılan Gedson Fernandes'i ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, kafasına darbe alan Fernandes'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Adalı'ya ikinci başkan Hakan Daltaban'ın eşlik ettiği belirtildi.

Serdal Adalı'nın, oyuncunun sağlık durumu hakkında Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü'den bilgi aldığı belirtildi.

Yapılan ilk değerlendirme ve tomografi sonuçlarında patolojik bir bulguya rastlanmayan Gedson Fernandes'in kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmesinin planlandığı aktarıldı.