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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Adalı'dan Gedson Fernandes'e ziyaret - Beşiktaş Haberleri

        Adalı'dan Gedson Fernandes'e ziyaret

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Sipay Bodrum FK maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan siyah-beyazlı futbolcu Gedson Fernandes'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 23:52 Güncelleme: 11.01.2025 - 23:52
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        Adalı'dan Gedson Fernandes'e ziyaret!
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Sipay Bodrum FK maçında geçirdiği sakatlığın ardından hastaneye kaldırılan Gedson Fernandes'i ziyaret etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, kafasına darbe alan Fernandes'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Adalı'ya ikinci başkan Hakan Daltaban'ın eşlik ettiği belirtildi.

        Serdal Adalı'nın, oyuncunun sağlık durumu hakkında Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü'den bilgi aldığı belirtildi.

        Yapılan ilk değerlendirme ve tomografi sonuçlarında patolojik bir bulguya rastlanmayan Gedson Fernandes'in kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmesinin planlandığı aktarıldı.

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