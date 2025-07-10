Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın Yunan Adaları tatili Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Bodrum Yalıkavak Marina'da görüntülendi. Yunan Adaları'nda tatil yapacak olan âşıklar, lüks teknelerine ulaşmak için bota bindi

Habertürk Giriş: 10.07.2025 - 15:22 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:23 facebook

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