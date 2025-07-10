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        Haberler Magazin Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın Yunan Adaları tatili - Magazin haberleri

        Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın Yunan Adaları tatili

        Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Bodrum Yalıkavak Marina'da görüntülendi. Yunan Adaları'nda tatil yapacak olan âşıklar, lüks teknelerine ulaşmak için bota bindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 15:22 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:23
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Bodrum Yalıkavak Marina'da objektiflere yansıdı.

        Yunan Adaları'nda tatil yapacak olan âşıklar, lüks teknelerine ulaşmak için arkadaşlarıyla birlikte bota bindi.

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        #Hande Erçel
        #Hakan Sabancı
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