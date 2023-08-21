Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Adana Altın Koza Film Festivali’nin jüri üyeleri açıklandı

        Adana Altın Koza Film Festivali’nin jüri üyeleri açıklandı

        18 - 24 Eylül arasında düzenlenecek, 30'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışmaları jüri üyeleri belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jüri üyeleri açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılında 30'uncusu gerçekleştirilecek olan Adana Altın Koza Film Festivali’nin ’Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’’nda yarışacak filmleri, yönetmen Ömer Faruk Sorak başkanlığında, oyuncu Bennu Yıldırımlar, oyuncu Cezmi Baskın, yazar ve senarist Murat Uyurkulak, yapımcı Nefes Polat, kurgu yönetmeni Özcan Vardar, görüntü yönetmeni Özgür Eken, akademisyen Prof.Dr. Senem Erkılıç ve sinema yazarı, Sinematek Film Program Koordinatörü Senem Erdine’den oluşan jüri değerlendirecek

        Cezmi Baskın
        Cezmi Baskın

        Festival kapsamında verilecek 'SİYAD En İyi Film Ödülü’nü belirleyecek sinema yazarları jürisi Övgü Gökçe, Yeşim Burul ve Talip Ertürk’ten oluşuyor.

        Film Yönetmenleri Derneği tarafından verilecek 'Film-Yön En İyi Yönetmen' ödülü, Ceylan Özgün Özçelik, Emre Kayış ve Mahmut Fazıl Coşkun’dan oluşan jüri tarafından belirlenecek.

        REKLAM

        'Belgesel Film Yarışması'nda yarışacak filmleri ise; belgesel film yapımcısı Coşkun Aral; yapımcı, yönetmen ve yazar Cengiz Özkarabekir; yönetmen, akademisyen, Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kurtuluş Özgen; yönetmen Mustafa Ünlü; yapımcı, yönetmen, Belgesel Sinemacılar Birliği kurucu üyesi Dr. Semra Güzel Korver’in yer aldığı jüri değerlendirecek.

        Uluslararası Kısa Film Yarışması jürisi, akademisyen Prof. Dr. Bülent Çaplı, oyuncu Feride Çetin, Uluslararası Burgas Film Festivali Direktörü Emil Ovanesov ve yönetmen İlker Savaşkurt’tan oluşurken; Öğrenci Kısa Film Yarışması jüri üyeleri, yönetmen ve oyuncu Barış Atay, Diyarbakır Kısa Film Festivali Direktörü Serhat Gönen ve yönetmen, yapımcı Vuslat Saraçoğlu’ndan oluşuyor.

        Adana Kısa Film Yarışması’nda yer alacak filmleri ise akademisyen Bülent Özkam, oyuncu Mine Çayıroğlu ve yönetmen, oyuncu Savaş Satış’tan oluşan jüri değerlendirecek. Bu yıl, toplam 1 milyon 285 bin TL değerinde parasal ödül dağıtılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Adana Altın Koza Film Festivali
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
        Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı