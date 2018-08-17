Adana Cuma namazı saati öncesinde Cuma namazı için hazırlıklar tamamlanıyor. Adana'da geçen hafta Cuma namazı saat 12.50'de okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. İşte Diyante İşleri Başkanlığı'nın belirlediği 17 Ağustos Adana Cuma namazı saati...

ADANA CUMA SAATİ - 17 AĞUSTOS

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği haftalık ezan ve namaz saatleri takvimine göre, Adana'da saat 12.49.'da okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak. Adana'nın haftalık ezan ve namaz takvimi şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 17 Ağustos 2018 Cuma 04:21 05:50 12:49 16:32 19:36 20:58 18 Ağustos 2018 Cumartesi 04:23 05:51 12:49 16:31 19:35 20:57 19 Ağustos 2018 Pazar 04:24 05:52 12:48 16:31 19:33 20:55 20 Ağustos 2018 Pazartesi 04:25 05:52 12:48 16:30 19:32 20:54 21 Ağustos 2018 Salı 04:26 05:53 12:48 16:30 19:31 20:52 22 Ağustos 2018 Çarşamba 04:27 05:54 12:48 16:29 19:30 20:50 23 Ağustos 2018 Perşembe 04:28 05:55 12:47 16:28 19:28 20:49 CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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