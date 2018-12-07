Adanalılar Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Adana'da Cuma namazı için hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan saati ve namaz vakitleri tablosunda Adana Cuma namazı saati yer alıyor. İşte detaylar...

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri tablosuna göre bugün Adana'da Cuma namazı saat 12.36'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri Bakanlığı'nın Adana için haftalık namaz vakitleri tablosu ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 07 Aralık 2018 Cuma 06:06 07:31 12:36 15:08 17:29 18:49 08 Aralık 2018 Cumartesi 06:06 07:32 12:36 15:08 17:29 18:49 09 Aralık 2018 Pazar 06:07 07:33 12:37 15:08 17:29 18:49 10 Aralık 2018 Pazartesi 06:08 07:34 12:37 15:08 17:29 18:49 11 Aralık 2018 Salı 06:09 07:34 12:38 15:08 17:29 18:50 12 Aralık 2018 Çarşamba 06:09 07:35 12:38 15:08 17:29 18:50 13 Aralık 2018 Perşembe 06:10 07:36 12:39 15:09 17:29 18:50

CUMA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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