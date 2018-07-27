Adana Cuma namazı saatine göre Adanalılar hazırlıklarını tamamlayacak. Adana'da Cuma namazı geçen hafta 12.52'de kılınmıştı. Bu haftaki Adana Cuma namazı saati ve Adana haftalık namaz saatleri haberimizde.

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ - 27 TEMMUZ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Adana'da cuma namazı saat 12.51'de okunacak öğle ezanıyla birliktekılınacak. Adana haftalık ezan ve namaz vakitleri ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 27 Temmuz 2018 Cuma 03:56 05:33 12:51 16:39 19:58 21:28 28 Temmuz 2018 Cumartesi 03:57 05:33 12:51 16:39 19:57 21:27 29 Temmuz 2018 Pazar 03:58 05:34 12:51 16:39 19:56 21:25 30 Temmuz 2018 Pazartesi 04:00 05:35 12:51 16:39 19:55 21:24 31 Temmuz 2018 Salı 04:01 05:36 12:51 16:38 19:54 21:23 01 Ağustos 2018 Çarşamba 04:02 05:37 12:51 16:38 19:54 21:22 02 Ağustos 2018 Perşembe 04:03 05:37 12:51 16:38 19:53 21:20

CUMA NAMAZINDA HUTBEYE YETİŞEMEYEN KİMSENİN NAMAZI GEÇERLİ MİDİR?

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).

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