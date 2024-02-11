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        Haberler Gündem Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 01:35 Güncelleme: 11.02.2024 - 01:35
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        Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
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        Meryem E. (41) yönetimindeki otomobil, Durmuşlu Mahallesi Kozan Baraj Köprüsü üzerinde Mert Can K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Meryem E. ile diğer araçta bulunan Okan O. (31) yaralandı.

        Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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