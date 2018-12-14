Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde, Kerim K,'nin evinde oğlu 4 yaşındaki Z.K'nin elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kerim K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı evde incelemede bulundu. Silahı kazara ateşlediği iddia edilen Z.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

VURULAN BABA KURTARILAMADI

AA'da yer alan habere göre emekli uzman çavuş olduğu öğrenilen ve hastaneye kaldırılan baba Kerim K. ise doktorların tüm müdahalesine rağmen tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Kerim K.'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kerim K., Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cenaze namazının kılınmasının ardından ailesi ve yakınları tarafından toprağa verildi.

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