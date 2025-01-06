Adana'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Erkan E. (30) idaresindeki otomobil, Öğretmenler Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Araçta bulunan yaralılar Ahmet M. ve Deniz G. sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Deniz G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ahmet M'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.