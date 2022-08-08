Balkondan düşen 16 yaşındaki kız öldü 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da 10 katlı binanın 3'üncü katından düşen 16 yaşındaki Zeynep İbiş, hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedenini ailesi buldu.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde dün saat 22.00'de meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte Hatay'dan akraba düğünü için gelen Zeynep İbiş, halasıyla birlikte düğünden çıkarak eve geldi.

CANSIZ BEDENİNİ AİLESİ BULDU

Halası içerideyken balkonda bir süre oturan İbiş, bilinmeyen bir nedenle 3'üncü kattan düştü. Düğünden çıkarak eve gelen İbiş'in ailesi, bahçe kısmında İbiş'in hareketsiz yattığını görünce, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz kızın öldüğünü tespit etti. Aile sinir krizi geçirirken, cansız beden adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin ilk görseli AA tarafından servis edilmiştir.