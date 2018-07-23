Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda gece yarısı devriye görevinde bulunan gece bekçileri, inşaat malzemeleri satan bir iş yerinden dumanların yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine bekçiler, itfaiyeye haber verdi. DHA'nın haberine göre kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının işyerinin yanındaki bir başka dükkana da sıçradığını tespit etti.

Ekipler, çıkan yangın büyümeden kontrol altına aldı. İlk yapılan belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.

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