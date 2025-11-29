Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da berberde silahlı kavgada 7 kişi yaralı | Son dakika haberleri

        Adana'da berberde silahlı kavgada 7 kişi yaralı

        Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'a bağlı Barış Mahallesi'ndeki bir berberde, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 21:52 Güncelleme: 29.11.2025 - 21:52
        Makasın yerini silahlar aldı: 7 yaralı
        Adana'da berberde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde bir berber dükkanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        İki tarafın da silah kullandığı kavgada, Eren Bildik (24), Abdullah Demirtaş (40), Fatih Eynallı (50), Arif Doğan (44), Ayhan Bozateş (37), Orhan Bozateş ve Zülfü Dağoğlu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        #Adana silahlı kavga
        #haberler
        #Son dakika haberler
