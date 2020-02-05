AA

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cihat E, Doğan B, Emin Ö, Mustafa Ş, Selçuk A, Veysel A. tutuksuz sanıklar Y.K. (17),Hayriye E. ve müştekilerle tarafların avukatları katıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan Hasan Ş. ve Zahir T. ise gelmedi.

Tutuksuz sanık Y.K, sanıklardan Cihat E, Hasan Ş. ve Emin Ö'nün, B.Ö. ile görüşmesi için kendisini ailesiyle tehdit ettiklerini öne sürdü.

Diğer sanıklar ise savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

Ölen B.Ö'nün eşi A.Ö. ve çocukları, sanıklardan şikayetçi olup en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

A.Ö, eşinin 17 yaşındaki bir kızla işinin olacağına ihtimal vermediğini belirterek, "Eşim bankadan kredi kullanacaktı. 4 çek almıştı. Çeklerden 300 bin lira olanı kayıp." ifadesini kulandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun ve sanıklar Hasan Ş. ile Zahir T. hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verdi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

OLAY

Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde 28 Ekim 2018'de bir apartmanın 12. katında B.Ö. (55) ölü bulunmuştu. Yapılan soruşturma sonunda B.Ö'nün ölümünden sorumlu oldukları iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Cihat E, Doğan B, Emin Ö, Mustafa Ş, Selçuk A, Veysel A. ile haklarında yakalama kararı bulunan Hasan Ş, Zahir T, tutuksuz sanıklar Y.K. ve Hayriye E. ile ilgili "Nitelikli yağmaya teşebbüs, ihmalli davranışla kasten adam öldürme" suçlarından dava açılmıştı.