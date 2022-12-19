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Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da çok sayıda eşek başı bulundu
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Adana'da çok sayıda eşek başı ve kemikleri bulundu

Adana'da atık su kanalında, bir kısmı çuvallara doldurulmuş çok sayıda eşek başı ve kemikleri bulundu. Belediye ekipleri dışında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce de olayla ilgili inceleme başlatıldı

Adana'da çok sayıda eşek başı bulundu
AA

Adana'da, atık su kanalında bulunan çok sayıda eşek başı ve kemikleri ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki atık su kanalında hayvanlara ait atıkları gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye giden belediye ekipleri, bir kısmı çuvallara doldurulmuş çok sayıda eşeğe ait baş ve kemikle karşılaştı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kanaldaki kalıntıların temizlenmesi için çalışma yürütülüyor.

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