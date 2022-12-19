Adana'da çok sayıda eşek başı bulundu

Adana'da, atık su kanalında bulunan çok sayıda eşek başı ve kemikleri ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki atık su kanalında hayvanlara ait atıkları gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye giden belediye ekipleri, bir kısmı çuvallara doldurulmuş çok sayıda eşeğe ait baş ve kemikle karşılaştı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kanaldaki kalıntıların temizlenmesi için çalışma yürütülüyor.
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