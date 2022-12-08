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Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da akılalmaz cinayet! Darp etti dedi, bıçaklayıp öldürdü! - En son haberler
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Dükkanı yandı! "Motosikletlere dokunma" dedi! Kalbinden bıçaklandı!

Adana'da, yangında zarar gören kiralama dükkanındaki motosikletlere dokunduğu iddiasıyla çıkan kavgada, iş yeri sahibi Uğur Uca´yı bıçaklayarak öldüren Muhammed Kandemir tutuklandı. Kandemir´in PVC doğrama ustası olduğu, aynı yangında zarar gören yandaki iş yerine pencere ölçüsü almak için geldiği, ifadesinde de Uca ile arkadaşlarının darp etmesi üzerine kendisini korumak için bıçak kullandığını öne sürdüğü belirtildi

Adana'da akılalmaz cinayet! Darp etti dedi, bıçaklayıp öldürdü! - En son haberler
DHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir meyhanede, 3 Aralık günü meşaleli servis sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Uğur Uca'ya (33) ait motosiklet kiralama dükkanına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dükkan kullanılamaz hale geldi.

MOTOSİKLETLERE DOKUNDUĞUNU GÖRDÜ

DHA'da yer alan habere göre Uca, 6 Aralık sabahı yanan dükkanına geldiğinde tanımadığı Muhammed Kandemir´in (25) içerideki motosikletlere dokunduğunu gördü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

Uca, polisin inceleme yapacağını belirterek dokunmaması için Kandemir´i uyardı. İddiaya göre, Kandemir, "Sana ne, istediğime dokunurum" sözleri nedeniyle çıkan kavgada Uca´yı göğsünden bıçakladı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motorize yunus timlerinin müdahalesiyle kavga sonlanırken, ilk müdahalesi yapılan Uca ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ameliyata alınan ve kalbinden yaralandığı belirlenen Uca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Kandemir ise sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği´ne götürüldü.

"ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"

PVC doğrama ustası Kandemir´in, aynı yangında zarar gören meyhaneye pencere ölçüsü almak için geldiği, merakı olduğu için motosikletlere baktığı ortaya çıktı. Kandemir´in, çıkan tartışmada Uca ile yanındaki arkadaşları tarafından tekme ve yumruklarla darp edildiği belirtildi.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAĞIMI ÇIKARDIM"

İfadesinde, "Mesleğim gereği silikonları kesmek için kullandığım bıçak üzerimdeydi. Darp edilmeye başlayınca kendimi korumak için bıçağımı çıkardım. Öldürmek istemedim" diyen Kandemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KÜLLERİMDEN DOĞACAĞIM"

Öte yandan Uğur Uca'nın cinayetten önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti. Uca, yanan motosikletlerini, "Ben bu hayatta çok düştüm, çok da kalktım. Benim dizlerim yara dolu, alışkınım düştüğüm yerden kalkmaya. Küllerimden doğacağım. İyi dilekleriniz ve yanımda olup bana güç verdiğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız" notuyla paylaştı.

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