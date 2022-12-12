Adana'da olay, saat 10.00 sıralarında Çukurova Üniversitesi (Ç.U) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi yerleşkesinde meydana geldi.
OTOMOBİLİ PARK EDİP ARAÇTAN İNDİ
DHA'da yer alan habere göre Hastane Müdürü Kamil Önder, otomobilini otoparka park ettikten sonra aracından indi.
SOL BACAĞINDAN 2 KURŞUNLA VURULDU
Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla Kamil Önder’e ateş açtı. Sol bacağına 2 kurşun isabet eden Önder yaralandı.
BİR SÜRE SONRA YERE YIĞILDI
Saldırının ardından şüpheli kaçtı. Yürüyerek hastanenin acil servisine gitmeye çalışan Kamil Önder bir süre sonra yere yığıldı.
POLİS KAÇAN ZANLIYI ARIYOR
Olayı gören hastane görevlileri, polise haber verdikten sonra Önder'e müdahale etti. Önder, ilk müdahalesinin ardından acil servise götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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