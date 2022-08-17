Dördüncü kattan düşen çocuk kurtarılamadı 0:00 / 0:00

AA

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, ailesiyle misafirliğe gittiği evin 4. katındaki balkonundan düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Belediye Evleri Mahallesi'ndeki yakınlarına ailesiyle misafirliğe giden A.A. (7), henüz belirlenemeyen nedenle 4. kattaki evin balkonundan zemine düştü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.