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Adana'da FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı

Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
DHA

Adana'da FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imam yapılanması içindeki 3 kişi, KHK ile kapatılan örgüte ait kurumlarda faaliyet gösteren, sosyal medya üzerinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ve diğer örgütü üyelerini övücü paylaşımlarda bulunan 1 kişi ile daha önce örgüt üyeliğinden yakalanan kişilerin ifadelerinde adı geçen 1 kişi tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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