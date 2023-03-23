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Adana'da geri dönüşüm fabrikasının deposu yandı

Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasının açık alandaki deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince bir saatte söndürüldü

Adana'da geri dönüşüm fabrikasının deposu yandı
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DHA

Yangın, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasının açık alandaki deposunda çıktı.

Depoda bulunan presli haldeki plastik atıklar, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler, hızla depodaki tüm atık plastikleri sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, köpüklü suyla gecenin karanlığını aydınlatan alevlere müdahale etti. 4 arazöz ve 5 tankerle çalışma yapan ekipler, alevleri yaklaşık bir saatte söndürdü.

Uzman itfaiye erleri, soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yapacak.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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