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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da hava basılan TIR lastiği patladı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Adana'da hava basılan TIR lastiği patladı: 1 ölü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hava basılan TIR lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 06:12 Güncelleme: 04.01.2025 - 06:14
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        Hava basılan TIR lastiği patladı: 1 ölü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde kendisine ait lastik tamirhanesinde çalışan Ali Uz'un hava bastığı TIR lastiği patladı. Lastikten fırlayan parçalar Uz'a isabet etti.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Uz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        AA'nın haberine göre; ekiplerin incelemesinin ardından Uz'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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