Adana'da hava basılan TIR lastiği patladı: 1 ölü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hava basılan TIR lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde kendisine ait lastik tamirhanesinde çalışan Ali Uz'un hava bastığı TIR lastiği patladı. Lastikten fırlayan parçalar Uz'a isabet etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Uz'un hayatını kaybettiğini belirledi.
AA'nın haberine göre; ekiplerin incelemesinin ardından Uz'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.