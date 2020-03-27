Adana'da havaya ateş açtıkları öne sürülen kişiler yakalandı

AA

Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde seyir halinde bir otomobilden havaya ateş edildiği ihbarını alan Motorize Yunus ekipleri, olay yerine geldi.

Çevrede araştırmaya başlayan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir araca "dur" ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan araç, yaklaşık 3 kilometrelik bir kovalamacanın ardından durduruldu.

Araçta yapılan aramada bir tabanca ile bir pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 9 dolu kartuş bulundu.

Ehliyetsiz şoför R.B (17) ile araçtaki A.Ç (16),B.E (16) ve M.Y. (17),Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

R.B'nin kullandığı otomobilin ablasına ait olduğu, zanlının aracı habersiz aldığı öne sürüldü.