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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Adana'da Ceyhan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 01:56 Güncelleme: 02.01.2024 - 02:13
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        Adana'da trafik kazası: 5 yaralı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Namık Kemal Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda Muhammed Enes T. idaresindeki otomobil, Hüseyin S'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        AA'nın haberine göre; kazada sürücü Muhammed Enes T. ile aynı araçta bulunan Emir Kaan A. ve Emin Can Ö, diğer araçta ise Arzu S. ve Belinay S. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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