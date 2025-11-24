Kaza, saat 22.45 sıralarında Kozan-Feke karayolu Sıralıf mevkisinde meydana geldi.

Sinan E. yönetimindeki otomobil ile Mehmet K. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan her iki araçta bulunan Raziye K., Arda K., Erdem K., Hasret M.K. ve Hatice K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler, ekipler tarafından çıkarılırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf: DHA