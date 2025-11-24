Habertürk
        Haberler Gündem Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 01:02 Güncelleme: 24.11.2025 - 01:02
        Kafa kafaya çarpıştılar: 7 yaralı
        Kaza, saat 22.45 sıralarında Kozan-Feke karayolu Sıralıf mevkisinde meydana geldi.

        Sinan E. yönetimindeki otomobil ile Mehmet K. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle savrulan her iki araçta bulunan Raziye K., Arda K., Erdem K., Hasret M.K. ve Hatice K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda sıkışan sürücüler, ekipler tarafından çıkarılırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf: DHA

