Adana'nın Yüreğir ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, Güzelevler Mahallesi'nde evlerinin yakınında oynayan Erol Bartan (6),komşusu Uğur Ş'nin (44) geri manevra yaptığı 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. Durumu ağır olan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 KARDEŞE BABASI BAKIYORDU

Olay yerine gelen çocuğun yakınları aldıkları acı haber sonrası ağıt yakıp gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden çocuğun annesi ile babasının 3 yıl önce ayrıldığı, annenin başkasıyla evlendiği, kendisiyle birlikte 3 kardeşine babasının baktığı öğrenildi.

Araç sürücüsü Uğur Ş.'nin kaza sonrası Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olduğu belirtildi.

'OĞLUM BUZ GİBİ OLMUŞ'

DHA'nın haberine göre, korkunç kazada yaşamını yitiren Erol Bartan'ın (6) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesini almaya gelen baba Erol Bartan (47) ve hala Fatma Komaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Erol Bartan, "Oğlum buz gibi olmuş. Ben bu acıya nasıl dayanacağım?" diyerek, gözyaşı döktü. Erol'un halası Fatma Komaç ise, "Ben bakmaya kıyamıyordum. Yavrum gitti" diye ağladı.

Erol Bartan'ın cenazesinin, yarın Buruk Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.