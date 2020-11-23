İHA

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi 2556 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan M., ve husumetlisi E.C.A. sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde mahalle içerisinde birbirleriyle karşılaştı.

Bunun üzerine E.C.A. husumetli olduğu Hasan M.’yi pompalı tüfekle ayağından vurarak kaçtı. Hasan M. yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan Hasan M.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren E.C.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.