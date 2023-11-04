Adana'da köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, köpeğe çarpıp kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 20.00 sıralarında ilçe girişinde meydana geldi. Fatih Çündü (39) yönetimindeki otomobil, önce yola aniden çıkan köpeğe, sonra da kaldırıma çarparak takla attı.

Kazada sürücü ile otomobildeki Mustafa Açık (62) ve Muhammet Emre Çündü (11) yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Açık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.