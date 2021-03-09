İcralık araç çetesi çökertildi! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'da, Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik çalışma başlattı.

DEĞERİNİN ÇOK ALTINA ALDILAR

İHA'da yer alan habere göre yapılan bu çalışmada Mehmet A. liderliğindeki suç örgütünün, aralarında Aladağ Eski İcra Müdürünün de bulunduğu 21 şüphelinin, ülke genelinde icralık araçları yakalatarak parçaladıkları, bu araçların parçalanmış hali ile Aladağ İcra Müdürlüğü aracılığı ile satışa çıkarıldığı, satışa çıkarılan araçların örgüt üyelerince değerinden çok düşük fiyatla alındığı, bahse konu bu araçların parçalarının tekrar takılmak suretiyle satışının yapılarak haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi.

8 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Suç örgütüne yönelik bugün şafak vakti Adana merkezli 8 ilde yapılan operasyonda aralarında kadınların da olduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı.