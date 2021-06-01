Kayınpeder gelin kavgası! Bıçakladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaBIÇAKLI DEHŞET! Son dakika: Kayınpeder gelin kavgası kanlı bitti! - VİDEO HABER
ABONE OL

Kayınpeder gelin kavgası! Bıçakladı!

Adana’da kendisini sopayla yaralayan kayınbabasını bıçaklayan gelin tutuklandı. Gelinin ilk görüşmede kavganın tavuk nedeniyle çıktığını savcılıktaki ifadesinde ise kayınbabasının kendisini evden kovduğunu daha sonra da kafasına sopayla vurduğunu söylediği öğrenildi

BIÇAKLI DEHŞET! Son dakika: Kayınpeder gelin kavgası kanlı bitti! - VİDEO HABER
Kayınpeder gelin kavgası! Bıçakladı!
0:00 / 0:00
İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, 30 Mayıs’ta merkez ilçe Seyhan’a bağlı Tellidere Mahallesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre Emine Ö. (25) ile üst katında oturan kayınbabası Mustafa Ö. (58) arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa Ö., gelininin başına tahta sopayla vururken, Emine Ö. de onu bıçakladı.

"TAVUĞU KEBAP YAP" KAVGASI

İHA'da yer alan habere göre Emine Ö. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, durumu ağır olan Mustafa Ö. ise kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Gözaltına alınan Emine Ö., yapılan ilk görüşmede olayın, marketten aldığı tavukla tencerede yemek yapmak isterken, kayınbabasının kebap yapılmasını istemesi üzerine aralarında çıkan anlaşmazlıktan kaynaklandığını söyledi.

"SENİ BU EVDE İSTEMİYORUM" İDDİASI

Ancak Emine Ö.'nün daha sonra ifade değiştirdiği öğrenildi. Emine Ö.’nün ifadesinde, “Eşimle sabah dışarı çıktık. Yaklaşık yarım saat sonra eve dönüş yolunda kocam, arkadaşları ile karşılaştı. Ben de erkeklerin yanında durmak istemediğim için eve tek başıma döndüm. Kayınbabam bana; ‘Sen neden tek başına geldin? Kocan nerede senin?’ diye çıkışıp, sonra da; ‘Seni bu evde istemiyorum. Buradan gideceksin’ diye tehditler savurdu. Ben de ona; ‘Benim kocam burada, başka yerde ne işim var’ karşılığını verdim” dediği öğrenildi.

"TAHTA SOPAYLA KAFAMA VURDU"

Bunun üzerine kayınbabasının tahta sopayla başına vurmaya başladığını anlatan Emine Ö., savunmasını da şöyle sürdürdü: “Ben, ‘vurma’ dedikçe o, vurmaya devam etti. Korksun diye elime bıçak aldım. Amacım; kayınbabamı korkutmaktı. Bana vururken, ondan kaçmaya çalışırken elimdeki bıçak kayınbabamın karnına geldi. Onu isteyerek yaralamadım. Amacım kendimi korumaktı.”

BIÇAKLAYAN GELİN TUTUKLANDI

Emine Ö. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Emine Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Öte yandan, Emine Ö.’nün tişörtünde “dostluk maçı” yazması ise dikkat çekti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Maskeli saldırgan sokakta vurdu
GÜNDEMMaskeli saldırgan sokakta vurdu
1 Haziran Yüzme havuzları açıldı mı? Haziran ayı normalleşme kararlarına göre yüzme havuzları açık mı?
GÜNDEM1 Haziran Yüzme havuzları açıldı mı?
Karneler ne zaman verilecek? 2021 Karneler nasıl alınacak? Ziya Selçuk'tan açıklama
GÜNDEMKarneler ne zaman verilecek?
1 Haziran İstanbul elektrik kesintisi duyuruları belli oldu! AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintileri (AYEDAŞ, BEDAŞ)
Spor salonları açıldı mı? Yeni genelgeyle spor salonları açık mı?
GÜNDEMSpor salonları açılacak mı?
İSTANBULLULAR DİKKAT! İstanbul'da 11 ilçede su kesintisi! Son dakika İSKİ su kesintileri
GÜNDEMİSTANBULLULAR DİKKAT! 11 ilçede su kesintisi
Son dakika! MGK yarın toplanacak! Gündemde neler var?
GÜNDEMMGK yarın toplanacak
İçişleri Bakanlığı Genelgesi 1 Haziran kararları yayınlandı! İşte İçişleri Bakanlığı Normalleşme Genelgesi
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı genelgesi yayında!
CANLI | Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
GÜNDEMBahçeli'den 'erken seçim' mesajlarına yanıt
Son dakika: FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 23 gözaltı kararı
GÜNDEMMahrem yapılanma operasyonu! 23 gözaltı kararı