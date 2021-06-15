Silah sesi duydu balkona çıktı! Sonrası dehşet! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre olay saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde, iddiaya göre, Bekir Y., sokakta yürürken eskiden aralarında husumet olan Engin C. ile karşılaştı.

İki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Engin C., aracında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı.

BALKONA ÇIKAN DA VURULDU

İHA'da yer alan habere göre silahtan çıkan saçmalarla sırtından yaralanan Bekir Y., kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyarak balkona çıkan Emel D. de saçmalarla hafif şekilde yaralanırken, Engin C. ise aracına binerek olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.

SİLAHLI SALDIRGAN ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının kaçtığı araç Onur Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.