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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da lavaş ekmek imalathanesine silahlı saldırı: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Adana'da lavaş ekmek imalathanesine silahlı saldırı: 4 yaralı

        Adana'da motosikletli şüpheliler tarafından lavaş ekmek imalathanesine düzenlenen tabancalı saldırıda 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 01:00 Güncelleme: 30.11.2024 - 01:00
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        Lavaş ekmek imalathanesine silahlı saldırı: 4 yaralı
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        Olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Lavaş ekmek imalathanesine motosikletle yaklaşan kimliği belirsiz 2 kişi, tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı.

        DHA'nın haberine göre; şüpheliler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçarken, iş yerindeki Azad A, Osman Ö, Umut A. ve Cuma Ö, saldırganların tabancasından çıkan mermilerle yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #adana
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