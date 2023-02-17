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Adana'da çöken binaların molozlarından çıkan eşyalar korumaya alındı

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adana'da yıkılan binaların molozları merkez Çukurova ilçesi Rüzgarlı Tepe mevkisine taşındı. Her binanın ayrı ayrı istiflenen molozlardan çıkan eşyalar kayıt altına alındı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Güvenlik görevlileri ve bizim arkadaşlarımız burayı çok titiz bir şekilde koruyorlar. Kimse endişe etmesin" dedi

Adana'da çöken binalar ile ilgili son dakika gelişmesi: Eşyalar korumaya alındı ve... - Haberler
DHA

Kahramanmaraş'ta depremlerde Adana'da 13 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Kent merkezinde yerle bir olan Mete, Samibey, Ekim, Hasan Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanında arama kurtarma çalışması tamamlandı.

Cumhuriyet başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında da enkazdan örnekler alındıktan sonra geriye kalan molozlar büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından toplanarak Rüzgarlı Tepe mevkisinde belirlenen alanlara döküldü. Her binanın enkazı ayrı bir bölgeye dökülerek işaretlendi. Binalardan çıkan eşyalar, apartmanların isimleri önlerine levhalarla yazılarak yerleştirildi.

Güvenlik görevlilerinin 24 saat nöbet tutuğu alana gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Zeydan Karalar, "Güvenlik görevlileri ve bizim arkadaşlarımız burayı çok titiz bir şekilde koruyorlar. Her apartmanın molozu ayrı ayrı döküldü ve eşyaları ayrı ayrı konuldu. Bu uzun süre böyle kalır ve korunur. Kimse endişe etmesin" dedi.

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