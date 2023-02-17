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Adana'da çöken binalar ile ilgili son dakika gelişmesi: Eşyalar korumaya alındı ve... - Haberler

DHA

Kahramanmaraş'ta depremlerde Adana'da 13 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Kent merkezinde yerle bir olan Mete, Samibey, Ekim, Hasan Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanında arama kurtarma çalışması tamamlandı.

Cumhuriyet başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında da enkazdan örnekler alındıktan sonra geriye kalan molozlar büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından toplanarak Rüzgarlı Tepe mevkisinde belirlenen alanlara döküldü. Her binanın enkazı ayrı bir bölgeye dökülerek işaretlendi. Binalardan çıkan eşyalar, apartmanların isimleri önlerine levhalarla yazılarak yerleştirildi.

Güvenlik görevlilerinin 24 saat nöbet tutuğu alana gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Zeydan Karalar, "Güvenlik görevlileri ve bizim arkadaşlarımız burayı çok titiz bir şekilde koruyorlar. Her apartmanın molozu ayrı ayrı döküldü ve eşyaları ayrı ayrı konuldu. Bu uzun süre böyle kalır ve korunur. Kimse endişe etmesin" dedi.