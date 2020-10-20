Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Erzurum'da kentsel dönüşümle yapılan 279 konut ve dükkan hak sahiplerine verildi

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 AFY 678 plakalı otomobili durdurmak istedi.Otomobildeki 3 şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi.Şüpheliler, ekiplerin yaklaşık 10 kilometre süren takibi sonucu merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yakalandı.Araçta yapılan aramada, pompalı tüfek ve çok sayıda dolu kartuş ele geçirildi.Üzerlerinden kimlik çıkmayan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.