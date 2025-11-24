TIR, tur otobüsüne çarptı: 1'i ağır 15 yaralı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR'ın, yol kenarında park halinde bulunan tur otobüsüne çarpması sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Sirkeli gişeleri yakınlarında O.T. yönetimindeki tur otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle arızalanarak yolun sağına park etti.
Bu sırada aynı yönde ilerleyen H.K. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen TIR, otobüse arkadan çarptı.
Kazada TIR sürücüsü ile otobüsteki 14 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan TIR sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
TIR sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Fotoğraf: AA