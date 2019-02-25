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Kaburga etinin "zırh" diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından şiş yerine kare şeklindeki boruda pişirilmesiyle hazırlanan "metrelik Adana boru kebabı", farklı sunumu ve lezzetiyle talep görüyor.
Kentin akla ilk gelen lezzetlerinden olan ve Türk Patent ve Marka Kurumuna yaklaşık 15 yıl önce tescil ettirilen Adana kebabına, merkez Yüreğir ilçesindeki bir restoranın sahibi Yaşar Aydın'ın yeni pişirme yöntemi farklı bir lezzet katıyor.
Aydın, erkek kuzunun kaburga etinin "zırh" diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından, tuz ve toz kırmızı biber kullanıp yoğurarak elde ettiği kıymayı, içi boş 4 köşeli ve bir metrelik krom borulara saplayarak mangalda pişiriyor.
Adana kebabı, boruda hem 4 tarafının iyi pişmesi hem de etin suyunun içinde kalmasıyla daha lezzetli bir hal alıyor.
Kebap, pişirildikten sonra lavaşın üzerine konarak, yanında közlenmiş biber ve domates, çeşitli salatalar ve ayran ya da şalgamla servis ediliyor.
"BORU KEBABI İÇİN TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN ADANA'YA GELİYORLAR"
Yaşar Aydın, yaptığı açıklamada, Adana kebabının erkek kuzu etinin "zırhta" çekilmesiyle yapıldığını söyledi.
Dişi kuzu eti veya dana eti kullanılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:
"Erkek kuzu etinin lezzetini daha güzel alırsınız. Diğer etlerden yapmıyorlar mı? Yapıyorlar ama onlar Adana kebap değil. Adana'da kaburga kebabını icat ettik. Kaburga etinden boru kebabı yaptım. Boru kebabının özelliği şu, 4 köşeli krom boruya etleri takıyorum, bunun içindeki boşlukla oluşan duman sirkülasyonu etin etrafını daha güzel pişiriyor. Bunu da sadece kaburga etinden yapıyorum. Ondan dolayı daha lezzetli oluyor. Adana kebabımız başka bir şey, eşi benzeri yok. Biliyorsunuz bu çağda bazı yenilikler yapmak, yerinde durmamak lazım."
Adana kebabına yenilik getirdiğinin altını çizen Aydın, "Boru kebabı müşterilerden çok yoğun ilgi görüyor. Şehir dışından Türkiye'nin her yerinden Adana'ya geliyorlar. Hafta sonu İstanbul'dan, Ankara'da, İzmir'den, Kayseri'den, Hatay'dan, Osmaniye'den, Mersin'den özellikle boru kebabı yemek için Adana'ya geliyorlar. Adana'mızın reklamı da oluyor. Bir zamanlar Adana fabrikalarıyla ünlüydü, şimdi kebapçılarıyla ünlü" diye konuştu.
Aydın, kebapta yenilikçiliğin kentin faydasına olduğunu belirterek, "Hep aynı yerde durmamak lazım. Boru kebabı ayrı bir şey. Daha ayrı bir lezzet bu" ifadesini kullandı.
Müşterilerden Akif Yenilmez, restorana diş hekimleri olarak her hafta geldiklerini aktararak, "Burada etin kalitesine güveniyoruz, bu yüzden tercih ediyoruz. Boru kebabı efsane bir lezzet, beğenerek tüketiyoruz" dedi.
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