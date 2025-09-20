Adana Demirspor: 0 - Erzurumspor FK: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Mustafa Yumlu, Eren Tozlu ve Hüsamettin Yener'in golleriyle kazanan Erzurumspor FK, puanını 12'ye yükseltti. Adana Demirspor ise haftayı -11 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Erzurumspor FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3'te Mustafa Yumlu, 25'te Eren Tozlu ve 90+1. dakikada Hüsamettin Yener attı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 12'ye yükseltirken, Adana Demirspor ise -11 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Sivasspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.