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Bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor, bugün bir ilki daha gerçekleştirmek için UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında 1907 Cluj'u konuk ediyor. 21:00'de başlayacak zorlu karşılaşmanın yayıncı kanalı ve temsilcimizin muhtemel ilk 11'i ile olası 3. tur rakibine dair bilgileri bir araya getirdik...