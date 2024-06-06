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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor'da Murat Sancak başkanlığa geri döndü! - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor'da Murat Sancak başkanlığa geri döndü!

        Adana Demirspor'da bir süre önce başkanlığı Metin Korkmaz'a bırakan Murat Sancak, başkanlığa geri döndüğünü açıkladı. Sancak yeni yönetim listesini de paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:28 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:28
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        Murat Sancak başkanlığa geri döndü!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkanlığı Metin Korkmaz'a bırakan Murat Sancak, kulüp başkanlığına geri dönerken listesini de duyurdu.

        Murat Sancak, başkanlık görevini sezon ortasında başkanvekili Metin Korkmaz'a devrettiğini açıklamıştı. Mavi lacivertliler, sezonu Metin Korkmaz'ın başkanlığında tamamladı. Sezonun tamamlanmasının ardından Murat Sancak kulüp başkanlığına geri döndü. Yönetim listesini paylaşan Sancak; "Yeni yönetim kurulumuz hayırlı uğurlu olsun, mücadeleye devam, hep birlikte oyunları bozacağız, hevesler kursaklarda kalacak" ifadelerini kullandı.

        Sancak'ın açıkladığı yönetim kurulunda, Metin Korkmaz ikinci başkan, Hasan Surözü başkanvekili, Ali Sancak asbaşkan, Cihan Şanlı yurtdışı ilişkiler sorumlusu, Bekir Eryılmaz genel sekreter, Casim Korkmaz hukuk işleri sorumlusu, Barış Kaya muhasip üye, Bedirhan Durak stadyum ve taraftar sorumlusu, İhsan Çetinkaya reklam ve sponsorluk sorumlusu, Cemal Oğuz idari işler sorumlusu, Süleyman Taşçı yönetim kurulu üyesi, Sinan Kozuva yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı.

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