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Adana Demirspor'dan Tiemoue Bakayoko bombası!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre; mavi-lacivertli kulüp, Milan'ın dünyaca ünlü Fransız orta sahası Tiemoue Bakayoko'yu kadrosuna katmaya yakın...

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  • Adana Demirspor'dan Tiemoue Bakayoko bombası!

    Süper Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor, son yıllarda gerçekleştirdiği bomba transferlere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.
  • Adana Demirspor'dan Tiemoue Bakayoko bombası!

    Ligde zirve mücadelesi içinde yer alan mavi-lacivertliler, dünyaca ünlü Fransır orta saha Tiemoue Bakayoko için harekete geçti.
  • Adana Demirspor'dan Tiemoue Bakayoko bombası!

    İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Adana Demirspor, Milan forması giyen 28 yaşındaki orta saha için Çizme'ye yönetici gönderdi.
  • Adana Demirspor'dan Tiemoue Bakayoko bombası!

    Adana Demirspor yönetiminin bonservisi Chelsea'de bulunan Bakayoko'yu sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtildi.
  • Adana Demirspor'dan Tiemoue Bakayoko bombası!

    İki sezondur Milan'da kiralık olarak forma giyen Bakayoko, bu sezon geride kalan maçlarda hiç forma şansı bulamadı.
  • Adana Demirspor'dan Tiemoue Bakayoko bombası!

    Chelsea ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bakayoko'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gösteriliyor. 

     
  • Adana Demirspor'dan Tiemoue Bakayoko bombası!

    Futbola Rennes altyapısında başlayan Bakayoko, kariyerinde Monaco, Chelsea, Monaco, Napoli ve Milan formalarını giydi. 

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