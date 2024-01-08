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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı için sakatlık açıklaması - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı için sakatlık açıklaması

        Adana Demirspor'da sakatlanan Yusuf Sarı'nın iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 22:03 Güncelleme: 08.01.2024 - 22:03
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        Adana Demirspor'dan sakatlık açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 6 Ocak'ta RAMS Başakşehir ile oynanan maçta yaşadığı sol üst arka adale grubu sakatlığına yönelik bugün Adana'da MR görüntülemesi yapıldığı belirtildi.

        Futbolcunun tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, "Futbolcumuzun MR değerlendirmesinde, hamstring kas grubuna ait biseps femoris kasında fazla gerilmeye bağlı yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaktır." ifadesi kullanıldı.

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