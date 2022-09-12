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Adana Demirspor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Son şampiyon Trabzonspor, sezona oldukça iyi bir giriş yapan Adana Demispor'a konuk oluyor. Peki, şimdiden büyük bir merakla beklenen Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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  • Adana Demirspor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda ve bilet fiyatları ne kadar?

    Süper Lig'de 6. haftanın perdesi Adana Demirspor Trabzonspor maçıyla kapanıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı, muhtemel ilk 11'leri ve bilet fiyatları ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...
  • Adana Demirspor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda ve bilet fiyatları ne kadar?

    ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Adana Demirspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak.
  • Adana Demirspor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda ve bilet fiyatları ne kadar?

    ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Adana Demirspor Trabzonspor maçı beIN Sports HD1'de canlı yayınlanacak.
  • Adana Demirspor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda ve bilet fiyatları ne kadar?

    MUHTEMEL 11'LER

    Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga

    Trabzonspor: Taha Tepe, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Trézéguet, Gómez
  • Adana Demirspor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda ve bilet fiyatları ne kadar?

    ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

    MARATON ALT 118 Fiyat: ₺350,00.

    KAPALI ALT 103-104 Fiyat: ₺300,00.

    MARATON ALT 117-119 Fiyat: ₺275,00.

    KAPALI ALT 102-105 / MARATON ALT 116-120 Fiyat: ₺250,00.

    MARATON ALT 115-121 Fiyat: ₺225,00.

    KAPALI ÜST 205-206 Fiyat: ₺140,00.

    KAPALI ALT 106 / MARATON ALT 114 Fiyat: ₺125,00.

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