Adana'da kan donduran olay, 16 Ocak'ta saat 03.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Serdar (24) ve kardeşi Umut Akipa (19), husumetli oldukları Ferhat (29) ile kardeşi Yusuf Ay (25), kuzeni Osman Ay (30) ve arkadaşları Kadir Özdemir (27) ile sokakta buluştu.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNE ATEŞ AÇTI Serdar ve kardeşi Umut Akipa (sağda). DHA'da yer alan habere göre iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü; taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

KANLI DÜELLODA 3 KİŞİ ÖLDÜ Hayatınıkaybeden Ferhat Ay. Silahlı çatışmada Akipa kardeşler ile karşı gruptaki Ferhat Ay vurulup, hayatını kaybetti. Yusuf ve Osman Ay ile Kadir Özdemir, olay yerinden kaçtı.

KAVGANIN NEDENİ: SOSYAL MEDYADA KÜFÜRLEŞME Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, tarafların olaydan bir süre önce sosyal medyada küfürleştikten sonra, kavga etmek için buluştukları ortaya çıktı.

MERSİN'DE YAKALANDI Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 12 Nisan'a kadar olan süreçte şüphelilerden Osman Ay’ın Mersin’e kaçtığını tespit etti. Mezitli ilçesindeki yazlık dairede saklandığı belirlenen Ay, polisin operasyonuyla yakalandı. Dairede, hakkında 9 ayrı ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Yağma’ suçlarından yakalama kararı bulunan Cumali Acar (24) da gözaltına alındı.