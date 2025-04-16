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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: 3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı | Son dakika haberleri

        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!

        Adana'da, 24 yaşındaki Serdar ve 19 yaşındaki Umut Akipa kardeşler ile 29 yaşındaki Ferhat Ay'ın öldüğü silahlı çatışmaya karıştığı belirlenen Yusuf Ay, kuzeni Osman Ay ve arkadaşları Kadir Özdemir dün tutuklandı. Tarafların, sosyal medyada küfürleştikten sonra kavga etmek için buluştukları ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:36 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:36
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        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
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        Adana'da kan donduran olay, 16 Ocak'ta saat 03.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi.

        Serdar (24) ve kardeşi Umut Akipa (19), husumetli oldukları Ferhat (29) ile kardeşi Yusuf Ay (25), kuzeni Osman Ay (30) ve arkadaşları Kadir Özdemir (27) ile sokakta buluştu.

        İKİ TARAF DA BİRBİRİNE ATEŞ AÇTI

        Serdar ve kardeşi Umut Akipa (sağda).
        Serdar ve kardeşi Umut Akipa (sağda).

        DHA'da yer alan habere göre iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü; taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

        KANLI DÜELLODA 3 KİŞİ ÖLDÜ

        Hayatınıkaybeden Ferhat Ay.
        Hayatınıkaybeden Ferhat Ay.

        Silahlı çatışmada Akipa kardeşler ile karşı gruptaki Ferhat Ay vurulup, hayatını kaybetti. Yusuf ve Osman Ay ile Kadir Özdemir, olay yerinden kaçtı.

        KAVGANIN NEDENİ: SOSYAL MEDYADA KÜFÜRLEŞME

        Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, tarafların olaydan bir süre önce sosyal medyada küfürleştikten sonra, kavga etmek için buluştukları ortaya çıktı.

        MERSİN'DE YAKALANDI

        Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 12 Nisan'a kadar olan süreçte şüphelilerden Osman Ay’ın Mersin’e kaçtığını tespit etti. Mezitli ilçesindeki yazlık dairede saklandığı belirlenen Ay, polisin operasyonuyla yakalandı. Dairede, hakkında 9 ayrı ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Yağma’ suçlarından yakalama kararı bulunan Cumali Acar (24) da gözaltına alındı.

        SUSMA HAKKINI KULLANDI

        Şüphelilerden Yusuf Ay ile Kadir Özdemir ise Yüreğir ilçesinde saklandıkları evde yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında susma hakkını kullandı.

        İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Yusuf Ay, Osman Ay ve Kadir Özdemir ile Cumali Acar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü! Haberi Görüntüle
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