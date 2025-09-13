Habertürk
        Asırlık tespih 15 bin dolardan satışa çıktı | SON DAKİKA HABER

        Asırlık tespih 15 bin dolardan satışa çıktı!

        Osmanlı döneminin tespih ustalarından İskender'in yaptığı ve 150 yıldan daha uzun bir mazisi olan 'Osmanlı Sıkma Kehribar' tespih, 15 bin dolara (620 bin TL) satışa çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 11:40 Güncelleme: 13.09.2025 - 11:51
        Asırlık tespih 15 bin dolardan satışa çıktı!
        Adana'da bu sene 4'üncüsü düzenlenen 'Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı' devam ediyor. Osmanlı coğrafyasında 17. yüzyılda farklı el işçiliği metotlarıyla sanat eserine dönüşen tespihler günümüz kültüründe de yerini koruyor.

        Çeşit çeşit kıymetli taşlardan üretilen rengarenk, irili ufaklı tanelere sahip tespihlere en büyük ilgiyi özellikle koleksiyonerler ve meraklıları gösteriyor.

        15 BİN DOLARDAN SATIŞA ÇIKTI

        Fuarın en gözde ürünlerinden biride Osmanlı döneminin tespih ustalarından İskender'in yaptığı ve 150 yıldan daha uzun bir mazisi olan ‘Osmanlı Sıkma Kehribar' oldu. 15 bin dolarlık (620 bin TL) etiket fiyatıyla satışı yapılan tespihe koleksiyonerler yoğun ilgi gösterdi.

        REKLAM

        "GÜNDELİK KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİL"

        Tespihin sahibi Yusuf Bayram, "Bu tespih çok özel ve sandık malı dediğimiz bir ürün. Bu tespih gündelik kullanım için uygun değil. Bu devirde böyle temizlikte bir tespih bulmak gerçekten çok zor. Bu tespih yıllar boyu el değiştirerek bugüne kadar gelmiş. Böyle ürünleri satınca bir daha yerine koymanız gerçekten zor oluyor. Fiyatı da fuara özel 15 bin dolar" ifadelerini kullandı.

        "ALAMAM AMA GÖRÜP DOKUNUYORUZ"

        Fuarı gezen ve tespihi inceleyen Zafer Geyik ise tespih merakı olduğunu belirterek, "Böyle bir fiyata tespih almam mümkün değil. Fuar sayesinde gelip özel tespihleri görüyoruz, dokunuyoruz, güzel oluyor. Koleksiyonerler ve tespih meraklıları için çok güzel bir fuar. Ben çok keyif alarak geziyorum" dedi.

        #adana
