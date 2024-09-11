Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri | Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü! Kafa tası çatladı | Son dakika haberleri

        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü! Omuzu çıktı! Kafa tası çatladı!

        Adana'da, işe giriş raporu almak için aile sağlığı merkezine giden Seracettin D., kaydının olmadığını söyleyen Dr. Can Cevher Gürler'e elektrikli çaydanlıkla saldırıp, ağır yaraladı. Doktor yoğun bakım ünitesinde tedaviye, Seracettin D. ise gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:19 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. Aile hekimi kaydı başka doktorda olan Seracettin D., Dr. Can Cevher Gürler'e gelerek işe giriş raporu almak istedi.

        KAYDININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

        DHA'da yer alan habere göre Dr. Gürler, kendisinde kayıtlı olmayan kişiye sadece durum bildirir rapor verebileceğini söylemesi üzerine tartışma çıktı.

        SOL OMZU ÇIKTI KAFA TASI ÇATLADI

        Tartışmanın büyümesi üzerine Seracettin D., odadaki elektrikli çaydanlık ile doktora saldırdı. Saldırıcı sonucu Gürler'in sol omzunda çıkık, kafa tasında çatlak ve açık yaralar oluştu.

        REKLAM

        DOKTOR YOĞUN BAKIMA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gürler, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

        SALDIRGAN GÖZALTINDA

        Polis Seracettin D.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı