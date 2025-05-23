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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: 'Kasten öldürme' vurgusu! Mehtap bebeğin ölümünde anne ve baba için karar çıktı! | SON DAKİKA HABERİ | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        'Kasten öldürme' vurgusu! Mehtap bebeğin ölümünde anne ve baba için karar çıktı!

        Adana'da evde ölü bulunan iki aylık Mehtap bebekle ilgili davada karar açıklandı. Yürekleri dağlayan olayda anne Ayşegül ve baba Suat Talay'a "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 10:11 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:13
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        Mehtap bebeğin ölümünde anne ve baba için karar çıktı!
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde iki aylık bebeklerinin ölü bulunması nedeniyle tutuklanan anne ve babaya, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezası verildi.

        AA'da yer alan habere göre Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu anne Ayşegül ve tutuklu baba Suat Talay, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ile sanıkların avukatları katıldı.

        CEZAİ EHLİYETLERİ TAM ÇIKTI

        Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden gelen rapora göre sanıkların olay tarihi itibarıyla cezai ehliyetlerinin tam olduğunu taraflara bildirdi.

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        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık anne ve babanın iştirak halinde hareket ettikleri ve ihmali davranışla bebeğin ölümüne sebebiyet verdiklerini belirterek, anne Ayşegül ve baba Suat Talay'ın "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        "ÇOCUĞUMA NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ayşegül Talay, bebeklerinin ölümüyle ilgili suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Çocuğuma ne olduğunu bilmiyorum. Tahliye ve beraat talep ederim." dedi.

        Sanık Suat Talay da kız bebeklerinin bakımında ihmali bir davranışta bulunmadığını öne sürerek, "Çocuğumu kaybetmenin acısını yaşıyorum. Canım yanıyor. Kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Uzun süredir tutukluyum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

        25'ER YIL HAPSE ÇARPTIRILDILAR

        Müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ise şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinde, 27 Mart 2023'te Mehtap adlı 2 aylık bebeklerinin ölü bulunmasıyla ilgili 10 Nisan 2023'te tutuklanan anne Ayşegül Talay ve 17 Nisan 2023'te tutuklanan baba Suat Talay hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

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